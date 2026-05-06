В Сеуле нашли мёртвым судью, ужесточившего приговор экс-первой леди Южной Кореи

Согласно информации газеты «Чунан ильбо», в найденной при судье записке это дело не упоминается. Что именно было в записке, не уточняется. Ким Гон Хи — супруга бывшего президента Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года объявил военное положение в нарушение конституции страны и был отрешён от должности в апреле 2025 года.