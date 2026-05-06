В Сеуле нашли мёртвым судью, ужесточившего приговор экс-первой леди Южной Кореи

Именно этот судья председательствовал на повторном рассмотрении апелляции по делу о коррупции бывшей первой леди Республики Корея Ким Гон Хи. В январе суд первой инстанции приговорил её к 20 месяцам лишения свободы. Однако 28 апреля судья Син Чжон О ужесточил наказание, назначив 4 года тюрьмы.
Согласно информации газеты «Чунан ильбо», в найденной при судье записке это дело не упоминается. Что именно было в записке, не уточняется. Ким Гон Хи — супруга бывшего президента Юн Сок Ёля, который в декабре 2024 года объявил военное положение в нарушение конституции страны и был отрешён от должности в апреле 2025 года.
Ранее в подмосковных Химках было найдено тело 11-летней девочки без признаков жизни. Школьницу обнаружили рядом с домом на улице Совхозной. Погибшая воспитывалась в многодетной семье матерью-одиночкой. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.
