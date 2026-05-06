Две подруги-подростка приехали на экскурсию в Солигорск и обчистили магазин косметики на 837 рублей

Две подруги-подростка приехали на экскурсию в Солигорск и обокрали магазин косметики на 800 рублей, пишет «Мінская праўда» со ссылкой на Солигорский РОВД.
Все произошло в воскресенье. В туристической поездке 16-летняя 11-классница и ее подруга годом старше заглянули в торговый центр, а в нем — магазин косметики. Их расчет, говорят девушки, был на то, что в городе шахтеров их никто не знает. Плюс статус туристов давал им ложную надежду успеть исчезнуть из Солигорска до того, как обнаружится пропажа. К слову, на 837 рублей.
Девушек, само собой, зафиксировала камера видеонаблюдения, а дальше быстро среагировала милиция. Начальник инспекции по делам несовершеннолетних Солигорского РОВД Максим Сосукевич говорит:
«Несовершеннолетние действовали осознанно, надеясь, что статус “неместных” защитит их. Но технологии не оставляют шансов: личность устанавливают быстро, независимо от региона. Больше всего огорчает возраст одной из участниц — 16 лет. Вместо подготовки к экзаменам и поступлению — уголовное дело. По ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь за кражу группой лиц предусмотрено серьезное наказание. Ответственность наступает с 14 лет».
