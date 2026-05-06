Ferrari рэпера Navai разбился в ДТП — спорткар превратился в груду металла

Рэпер Navai попал в ДТП в Москве на спорткаре Ferrari 488 Pista стоимостью в десятки миллионов рублей. После аварии автомобиль получил серьезные повреждения.
У машины практически полностью разрушена передняя часть. От удара у спорткара отлетели колеса, по кузову появились глубокие вмятины, а в салоне сработали подушки безопасности, пишет телеграм-канал Mash.
Сам исполнитель и его пассажир не пострадали. При этом восстановление автомобиля может обойтись в крупную сумму.
Ранее сообщалось, что авария произошла в районе Парка культуры. По предварительным данным, за рулем находился сам Navai. В правоохранительных органах допустили, что музыкант мог потерять управление автомобилем.
Очевидцы утверждали, что после ДТП рэпер пытался скрыться от внимания окружающих и переоделся.
Позже сам артист заявил, что причиной аварии стали колеса. По его словам, он ехал без превышения скорости — примерно 60−65 километров в час. Также Navai отметил, что больше всего рад отсутствию пострадавших.
