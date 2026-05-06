Бывшему главе минздрава Кузбасса продлили арест — нашли тайник с деньгами

Центральный районный суд Кемерово продлил срок содержания под стражей бывшему министру здравоохранения Кузбасса Дмитрию Беглову. Под арестом он останется до 7 июня 2026 года.

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. По данным следствия, речь идет о трех эпизодах.

Вину Беглов признал частично. Во время заседания он заявил, что готов сотрудничать со следствием и не собирается препятствовать расследованию.

Адвокат сообщил, что бывший министр намерен подготовить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Подробности дела в суде не раскрывались.

Ранее под домашний арест отправили руководителя кемеровского подразделения компании «Медтрейд — СРЦ». По предварительным данным, с января по июнь 2025 года он передавал Беглову деньги за помощь при заключении контрактов на поставки медицинских изделий и товаров медицинского назначения, а также за общее покровительство.

Во время обысков у фигурантов изъяли крупные суммы денег. Часть средств, как сообщалось, находилась в тайнике.

Защита просила провести заседание в закрытом режиме, ссылаясь на тайну следствия и состояние здоровья обвиняемого.

Дмитрий Беглов возглавил министерство здравоохранения Кузбасса в апреле 2022 года. В июне 2025 года он ушел с должности по собственному желанию, а спустя несколько дней был арестован.

