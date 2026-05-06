73-летний пенсионер пропал в лесу в Нижнеилимском районе

IrkutskMedia, 6 мая. Правоохранители разыскивают 73-летнего Александра Ковзунова в Нижнеилимском районе. В дежурную часть отдела полиции обратилась с заявлением дочь пенсионера.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, со слов женщины, предположительно 28 апреля мужчина уехал из дома, расположенного в поселке Речушка, в лес в сторону поселка Видим. До настоящего времени местоположение пенсионера неизвестно.
Сейчас полицейские и спасатели организуют поисковые мероприятия. Поиски осложняют отдаленность и труднодоступность местности.
Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам:
Ранее агентство сообщало, что в Шелеховском районе пропал 74-летний Геннадий Кирпиченко. С заявлением о розыске мужчины в дежурную часть полиции обратился родственник пенсионера. Со слов заявителя, последний раз Геннадия Андреевича видели на улице Православная в селе Введенщина ранним утром — с 05.00 — 08.00. После чего он на связь не выходил.