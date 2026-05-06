Силы ПВО уничтожили 53 украинских БПЛА над регионами России за ночь

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 53 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в среду, 6 мая, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
— В течение прошедшей ночи в период с 21:00 мск 5 мая т. г. до 07:00 мск 6 мая т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата, — передает канал МО РФ в МАКС.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что минувшей ночью в результате удара украинских беспилотников по Джанкою погибли пять мирных жителей. На месте работают профильные службы, глава республики держит ситуацию на личном контроле.
5 мая стало известно, что число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Чебоксары выросло до 34 человек.
В этот же день ВСУ попытались атаковать беспилотниками КИНЕФ — крупное российское нефтеперерабатывающее предприятие в городе Кириши Ленинградской области.