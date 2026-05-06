Пожар произошел на станции LRT в Астане

АСТАНА, 6 мая — Sputnik
В социальных сетях распространилась информация о пожаре на одной из станций LRT в Астане. Местные жители заметили задымление на улице Калдаякова. Корреспондент Sputnik Казахстан обратился за комментарием в МЧС.
«При проведении сварочных работ произошло загорание пластиковых труб и минваты на общей площади 20 кв. м, которое было потушено до прибытия ДЧС. Пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
Это не первое чрезвычайное происшествие с LRT. В феврале 2026 года произошёл пожар на одной из станций, когда загорелся остановочный павильон. Возгорание было оперативно потушено.
В настоящее время проект легкорельсового транспорта находится на завершающей стадии. Ранее аким столицы Женис Касымбек заявил, что запуск LRT планируется в ближайшие месяцы.