Пять лесных пожаров потушили в Хабаровском крае за прошлые сутки

Два лесных пожара зарегистрировано в Хабаровском крае по состоянию на утро 6 мая — одна термоточка числится как действующая, а вторая уже локализована и скоро будет ликвидирована. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», очаги находятся на территории Хабаровского района (площадь 1200 гектаров) и Солнечного муниципального округа (1480 гектаров). Возгорания возникли по вине местных жителей.
По информации, предоставленной в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки, термоточки находятся в отдалении от населённых пунктов и не угрожают населению и объектам экономики. На тушении по краю задействовано 149 человек, 22 единицы наземной техники, а также вертолёт Ми-8. Ситуация с лесными пожарами находится на особом контроле ответственных ведомств.
— Специалисты лесопожарных формирований находятся сейчас в режиме повышенной готовности. Ежедневно сотрудники совершают патрулирование в местах отдыха людей для контроля обстановки и предотвращения возникновения огня, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, — отметил замминистра лесного хозяйства и лесопереработки Владимир Кадыков.
В ведомстве уточнили, что за период праздников, с 1 по 3 мая, в Хабаровском крае было зарегистрировано 20 лесных пожаров — 14 из них потушили в течение суток, ещё 5 очагов ликвидированы в понедельник. В настоящее время продолжает действовать один очаг, возникший в праздничные дни, — в Солнечном округе. На тушении задействовано 53 лесных пожарных и 6 единиц техники.
— Нарушение правил пожарной безопасности остается основной причиной возникновения лесных возгораний. Благодаря теплой весенней погоде, отправляясь отдыхать на природе, многие жители региона забывают о правилах поведения в лесу, — подчеркнул Владимир Кадыков.
Напомним, в Хабаровском крае пожароопасный сезон открыт на территориях 35 лесничеств из 40, на большей территории края действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещаются: костры, открытый огонь, сжигание сухой травы и мусора.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.