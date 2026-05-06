Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники звонят ветеранам труда Иркутска и обещают подарки к 9 Мая

Для записи на прием аферисты просят назвать номер СНИЛС и другие персональные данные.

Источник: Комсомольская правда

Аферисты придумали новую схему обмана в преддверии Дня Победы. Они обзванивают ветеранов труда и представляются сотрудниками администрации Иркутска. Пожилым людям обещают праздничные выплаты и продуктовые наборы, а для убедительности приглашают получить их 13 мая на улице Ленина, 14.

— Для записи на прием мошенники просят назвать номер СНИЛС и другие персональные данные. Затем жертв зовут в здание мэрии якобы для заполнения заявления, — предупреждают власти.

В администрации города подчеркивают, что никто из официальных лиц не обзванивает ветеранов и никогда не запрашивает по телефону паспортные данные и СНИЛС. Если вам поступил подобный звонок, это однозначно преступники. Положите трубку и предупредите близких.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что на 6-летнего мальчика рухнули металлические качели, проломив ему череп. Чтобы спасти ребенка, врачи ввели его в кому, а затем провели операцию.