18-летний омич убил пенсионера одним ударом за замечание о любопытстве

Момент преступления записал видеорегистратор проезжающей мимо машины.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор 18-летнему молодому человеку, который от одного удара убил 69-летнего пенсионера-инвалида, об этом сообщили в прокуратуре и СУ СК России по Омской области.

Трагедия произошла вечером 6 октября 2025 года в гаражном кооперативе в районе 2-го Целинного переулка. Компания молодых людей заглянула в чужой гараж. Хозяин сделал им замечание. В ответ осуждённый ударил пожилого мужчину рукой по лицу. От падения пенсионер скончался на месте.

Инцидент попал на запись видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля. Суд назначил виновному 8 лет колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали, что омича будут судить за убийство инвалида молотком с особой жестокостью — мужчина нанёс жертве не менее 18 ударов.