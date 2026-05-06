За ночь ПВО сбила 53 украинских дрона над регионами РФ и Черным морем

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь на 6 мая уничтожили 53 украинских беспилотника. Как сообщили в среду в Минобороны РФ, вражеские дроны самолетного типа сбиты в период с 21:00 5 мая до 07:00 6 мая.
По данным оборонного ведомства, беспилотники перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Практически ежедневно украинские боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов, используя беспилотники. Их целями становятся жилые кварталы и промышленные объекты.
Как писал KP.RU, в результате атаки киевского режима в районе Джанкоя в Крыму погибли пять человек. Глава полуострова Сергей Аксенов выразил соболезнования близким погибших. По его словам, властями родственникам будет оказана поддержка.