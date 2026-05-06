Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшего мужчину нашли мертвым в Павлодарской области

В Павлодарской области мужчина отправился на рыбалку вместе с другом и после этого перестал выходить на связь. Его тело обнаружили в канале, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: Nur.kz

По данным пресс-службы ведомства, 3 мая поступило сообщение о пропаже мужчины 1963 года рождения вблизи села Шикылдак (находится в подчинении городской администрации Экибастуза), на участке канала имени академика Сатпаева.

«По предварительной информации, он 2 мая находился на рыбалке вместе с товарищем и после этого перестал выходить на связь», — рассказали в ДЧС Павлодарской области.

На место происшествия незамедлительно выехали силы оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области, дислоцированные в Экибастузе.

Спасатели провели обследование акватории с использованием специального оборудования и моторной лодки, а также организовали поиск вдоль береговой линии с привлечением кинологического расчета.

В результате поисковых мероприятий резиновая лодка обнаружена в ходе воздушного мониторинга водоема при помощи беспилотного летательного аппарата.

На глубине 5 метров вблизи лодки при погружении водолазами найден погибший, который был без спасательного жилета.

Тело передано полиции Экибастуза.