Пропавшего мужчину нашли мертвым в Павлодарской области

По данным пресс-службы ведомства, 3 мая поступило сообщение о пропаже мужчины 1963 года рождения вблизи села Шикылдак (находится в подчинении городской администрации Экибастуза), на участке канала имени академика Сатпаева.
«По предварительной информации, он 2 мая находился на рыбалке вместе с товарищем и после этого перестал выходить на связь», — рассказали в ДЧС Павлодарской области.
На место происшествия незамедлительно выехали силы оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области, дислоцированные в Экибастузе.
Спасатели провели обследование акватории с использованием специального оборудования и моторной лодки, а также организовали поиск вдоль береговой линии с привлечением кинологического расчета.
В результате поисковых мероприятий резиновая лодка обнаружена в ходе воздушного мониторинга водоема при помощи беспилотного летательного аппарата.
На глубине 5 метров вблизи лодки при погружении водолазами найден погибший, который был без спасательного жилета.
Тело передано полиции Экибастуза.