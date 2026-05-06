Чемпионат России по керлингу среди смешанных команд пройдет в Иркутске

Иркутская область, НИА-Байкал — В Иркутске в Ледовом дворце «Байкал» с 14 по 19 мая пройдут игры чемпионата России по керлингу среди смешанных команд.

Источник: НИА Байкал

Планируется, что в турнире примут участие 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Томской, Иркутской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Сахалинской, Московской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев.

«В этом году значительно увеличилось количество команд и расширилась география участников чемпионата России по керлингу. В прошлом году в Иркутске за медали боролись 16 команд из девяти регионов России. В этот раз заявки подали 24 команды из 13 регионов страны. От Иркутской области в турнире будут участвовать четыре команды, в которые входят наши сильнейшие спортсмены, члены сборных команд России по керлингу», — рассказал министр спорта Приангарья Виктор Учеватов.

В составы команд Иркутской области включены:

  • Андрей Дудов, Николай Лысаков, Валерия Денисенко, Елизавета Трухина.

  • Кирилл Палагней, Елизавета Максимова, Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова.

  • Денис Скрябиков, Полина Власенко, Данила Мухорин, Елизавета Киселева.

  • Маргарита Жигарькова, Иван Ракитин, Диана Михайлова, Егор Наумов.

Торжественное открытие соревнования состоится 14 мая в 15:30. Предварительные игры будут проходить с 14 по 18 мая. 19 мая в 09:00 начнется полуфинал, в 14:00 — финал и матч за третье место, в 16:30 — награждение победителей и призеров. Вход для зрителей свободный, уточняет пресс-служба Правительства региона.

Напомним, в прошлом году на чемпионате России по керлингу среди смешанных команд, который проводился в столице Приангарья, команда «Иркутская область — Комсомолл 3» одержала победу. В ее составе играли воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Андрей Дудов, Николай Лысаков, Валерия Денисенко и скип Елизавета Трухина. Второе место заняла команда «Новосибирская область 2». На третьем месте — команда «Санкт-Петербург 2».