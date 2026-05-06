Чемпионат России по керлингу среди смешанных команд пройдет в Иркутске

Планируется, что в турнире примут участие 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Томской, Иркутской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Сахалинской, Московской областей, Алтайского, Красноярского, Хабаровского краев.
«В этом году значительно увеличилось количество команд и расширилась география участников чемпионата России по керлингу. В прошлом году в Иркутске за медали боролись 16 команд из девяти регионов России. В этот раз заявки подали 24 команды из 13 регионов страны. От Иркутской области в турнире будут участвовать четыре команды, в которые входят наши сильнейшие спортсмены, члены сборных команд России по керлингу», — рассказал министр спорта Приангарья Виктор Учеватов.
В составы команд Иркутской области включены:
Андрей Дудов, Николай Лысаков, Валерия Денисенко, Елизавета Трухина.
Кирилл Палагней, Елизавета Максимова, Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова.
Денис Скрябиков, Полина Власенко, Данила Мухорин, Елизавета Киселева.
Маргарита Жигарькова, Иван Ракитин, Диана Михайлова, Егор Наумов.
Торжественное открытие соревнования состоится 14 мая в 15:30. Предварительные игры будут проходить с 14 по 18 мая. 19 мая в 09:00 начнется полуфинал, в 14:00 — финал и матч за третье место, в 16:30 — награждение победителей и призеров. Вход для зрителей свободный, уточняет пресс-служба Правительства региона.
Напомним, в прошлом году на чемпионате России по керлингу среди смешанных команд, который проводился в столице Приангарья, команда «Иркутская область — Комсомолл 3» одержала победу. В ее составе играли воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва «Россия» Андрей Дудов, Николай Лысаков, Валерия Денисенко и скип Елизавета Трухина. Второе место заняла команда «Новосибирская область 2». На третьем месте — команда «Санкт-Петербург 2».