В Братске мужчина украл из ПВЗ украшения и светошумовые пистолеты на 400 тысяч

С заявлением в дежурную часть обратилась сотрудница одного из филиалов. Она рассказала, что неизвестный предъявил штрихкод на получение 7 пакетов с ювелирными изделиями. Осмотрев товар, он попросил списать деньги, забрал товар и вышел. Обнаружив, что оплата не прошла, девушка выбежала на улицу, но злоумышленник уже скрылся.
Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний местный житель. Позже полицейские также доказали его причастность к хищению двух светошумовых пистолетов марки «ТТ» аналогичным способом. Общий ущерб превысил 400 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).