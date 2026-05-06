Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке задержали руководителя «Нацрыбресурса» — ущерб превысил 2 млн

Во Владивостоке задержали руководителя Приморского филиала ФГУП «Нацрыбресурс».

Во Владивостоке задержали руководителя Приморского филиала ФГУП «Нацрыбресурс». Его подозревают в незаконном использовании федерального имущества.

Уголовное дело возбудили после проверки портовых гидротехнических сооружений. Следствие считает, что нарушения были связаны с использованием пирса рейдовых перевозок в районе Чуркинской переправы.

Ранее объект находился в аренде у компании «Альбатрос». Договор был расторгнут через суд из-за невыполнения инвестиционных обязательств, включая ремонт сооружения.

Несмотря на это, организация продолжила использовать пирс для ремонта и швартовки судов, а также взимать плату за услуги.

По данным прокуратуры, отсутствие контроля со стороны филиала «Нацрыбресурса» позволило продолжить хозяйственную деятельность после расторжения договора. Ущерб государству превысил 2 млн рублей.

Дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности. Суд отправил подозреваемого под домашний арест на 1 месяц и 16 суток. Во время следствия он признал вину.

На этом фоне в Хабаровске суд вынес приговор бывшему министру образования и науки Хабаровского края Виктории Хлебниковой. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Центральный районный суд Хабаровска назначил ей пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также экс-министру запретили занимать должности на государственной службе в течение двух лет.

Следствие установило, что Хлебникова подписала дополнительное соглашение к концессионному договору по строительству школы в микрорайоне Строитель в рамках нацпроекта «Образование».

После этого концессионеру перечислили более 1 млрд рублей в виде авансовых выплат капитального гранта. При этом договор предусматривал обязательное наличие банковской гарантии возврата части средств в случае невыполнения работ.

Читайте также: Экс-министр образования получила условный срок — суд вынес приговор по делу о миллиарде.