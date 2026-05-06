В Иркутской области расследуют дело о халатности после удара током ребенка

Трагедия случилась вечером 25 апреля на улице Высотной в Усть-Илимске. Школьник гулял со старшим и двоюродным братьями и попытался залезть на трансформаторную будку, после чего его ударило током. Мальчика экстренно доставили санавиацией в Ивано-Матренинскую детскую больницу Иркутска.