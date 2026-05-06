Браконьер выловил в Байкале омуля на 167 тысяч рублей

Браконьера с незаконно добытым омулем задержали на льду Байкала
6 мая 2023 года, IrkutskMedia.
Сотрудники линейного пункта полиции «Байкал» совместно с работниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» задержали браконьера, который занимался незаконной добычей омуля на льду Байкала. Ущерб от его действий составил 167 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Во время рейдовых мероприятий полицейские установили 46-летнего жителя Ольхонского района, который использовал запрещённые орудия лова — сети. Дознаватель транспортной полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, расследование продолжается.
Напоминаем, что с 25 апреля 2023 года на некоторых водоёмах Иркутской области введён запрет на любительскую ловлю рыбы. Ограничения действуют на период нереста, который является важным периодом для воспроизводства биоресурсов.