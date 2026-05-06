Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Браконьер выловил в Байкале омуля на 167 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Источник: IrkutskMedia.ru

Браконьера с незаконно добытым омулем задержали на льду Байкала

6 мая 2023 года, IrkutskMedia.

Сотрудники линейного пункта полиции «Байкал» совместно с работниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» задержали браконьера, который занимался незаконной добычей омуля на льду Байкала. Ущерб от его действий составил 167 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Во время рейдовых мероприятий полицейские установили 46-летнего жителя Ольхонского района, который использовал запрещённые орудия лова — сети. Дознаватель транспортной полиции возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке, расследование продолжается.

Напоминаем, что с 25 апреля 2023 года на некоторых водоёмах Иркутской области введён запрет на любительскую ловлю рыбы. Ограничения действуют на период нереста, который является важным периодом для воспроизводства биоресурсов.