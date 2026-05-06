Браконьер выловил в Байкале омуля на 167 тысяч рублей

Сотрудники линейного пункта полиции «Байкал» совместно с работниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» задержали браконьера, который занимался незаконной добычей омуля на льду Байкала. Ущерб от его действий составил 167 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.