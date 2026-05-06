Нарушения выявили на мясоперерабатывающем предприятии в Хабаровске

На хабаровском предприятии, занимающемся производством мясной продукции, выявили нарушения требований законодательства в области ветеринарии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Проверка при участии государственного инспектора Россельхознадзора выявила нарушения в различных цехах. Так, на оборудовании зафиксированы следы ржавчины, загрязнения и скопление мусора, в камере для быстрой заморозки были видны следы черной плесени, а в помещении для поступления сырья и в цехе мясопереработки находились личные вещи и одежда работников.
— Данные факты свидетельствуют о несоблюдении на предприятии надлежащих условий производства и хранения продукции животного происхождения и неудовлетворительном уровне санитарного состояния помещений, — отметили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Помимо прочего, нарушения были выявлены и при оформлении ветеринарных сопроводительных документов. В частности, по законодательству, не допускается указывать недостоверную информацию на подконтрольную продукцию, использованную в качестве сырья.
— Выявленные в ходе контрольно-надзорного мероприятия факты являются нарушениями требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Материалы о результатах проверки в отношении ООО «ВЕКТОР» переданы в прокуратуру Краснофлотского района г. Хабаровска для принятия мер реагирования, — подытожили в ведомстве.