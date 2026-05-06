В Омской области хотники за утками застрелили лося

В Оконешниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, которые незаконно застрелили лося, об этом сообщили в УМВД России по Омской области.
Мужчины 46 и 48 лет выехали на охоту на уток, но по пути заметили более крупную добычу. Несмотря на отсутствие лицензии, один из них выстрелил из ружья. Увезти тушу на «Ниве» не смогли, поэтому поехали за помощью. Вернувшись, на месте отстрела застали людей и скрылись.
При обысках изъяты охотничьи ружья и патроны. Уголовное дело направлено в суд. Браконьерам грозит до 5 лет колонии.
Ранее мы рассказывали, что омичи настреляли лосей на миллион рублей — четверо жителей Тюкалинского района застрелили четырёх животных.