Суд в Ростове отложил дело о подготовке терактов в Дагестане

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону перенёс на 26 мая рассмотрение дела 11 участников террористического сообщества, планировавших взрывы зданий МВД и ФСБ в Дагестане в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного окружного суда.

Организатором группы называют Ямлихана Алиева*, который, по версии следствия, вербовал сторонников на религиозной почве.

Подсудимые, как полагает следствие, закупили оружие и патроны, а летом 2024 года заказали через маркетплейсы компоненты для изготовления взрывчатки. Они планировали атаковать воинскую часть в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ в Дагестане.

Для этого группа изготовила самодельные взрывные устройства и спрятала их в тайнике. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и обезвредили взрывчатку до того, как она могла быть использована.

*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.