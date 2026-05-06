Суд в Ростове отложил дело о подготовке терактов в Дагестане

Организатором группы называют Ямлихана Алиева*, который, по версии следствия, вербовал сторонников на религиозной почве.
Подсудимые, как полагает следствие, закупили оружие и патроны, а летом 2024 года заказали через маркетплейсы компоненты для изготовления взрывчатки. Они планировали атаковать воинскую часть в Кизляре, а также здания МВД и ФСБ в Дагестане.
Для этого группа изготовила самодельные взрывные устройства и спрятала их в тайнике. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и обезвредили взрывчатку до того, как она могла быть использована.
*Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.