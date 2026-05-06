На 156 000 рублей обманули мошенники музыкального педагога из омского детского сада

Мошенники продолжают обманывать омичей, придумывая хитроумные схемы. На одну из таких схем попалась в минувшие сутки музыкальный педагог одного из омских детских садов, лишившаяся 156 тысяч рублей.
Учитель музыки одного из детских садов города Омска не могла похвастаться высоким уровнем дохода. Поэтому женщина обратила серьезное внимание на предложение от неизвестных о дополнительном заработке, которое пришло ей в один популярный мессенджер. Омичку не насторожил тот факт, что ей предлагалось вложить существенную сумму для якобы открытия своего небольшого бизнеса на одном из маркетплейсов. И педагог, предвкушая значительную прибыль, перевела на будущий свой «бизнес» 156 тысяч рублей. Но как только деньги ушли на указанный неизвестными «работодателями» счет, женщину заблокировали в мессенджере, удалив всю ее переписку с куратором. Только тогда омичка поняла, что ее обманули, и пошла в полицию.