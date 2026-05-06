Подрыв «Северных потоков» пошел не по плану — диверсанты допустили ошибки

В книге-расследовании о подрыве «Северных потоков» утверждается, что диверсанты допустили несколько ошибок при установке взрывчатки, из-за чего ущерб трубопроводам оказался меньше ожидаемого.

Автор книги Боян Панчевски пишет, что взрывные устройства устанавливали в местах стыков сегментов труб, так как именно эти участки считались наиболее уязвимыми, пишет РИА Новости.

Во время одной из операций, как утверждается, один из баллонов со взрывчаткой сорвался с троса и ушел на дно. Еще одну мину, по данным автора, закрепили не в месте стыка, а в середине бетонной части трубы, где конструкция была наиболее прочной.

В книге также говорится, что дайверы закрепили две мины слишком близко друг к другу на соседних нитках «Северного потока-2». При этом таймеры не были синхронизированы.

Первый взрыв произошел ночью 26 сентября 2022 года на одной из ниток «Северного потока-2». Второй заряд, установленный с ошибкой, повредил только бетонную оболочку трубы.

Позже произошла еще одна серия взрывов на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2». Автор утверждает, что часть зарядов могла сдетонировать уже вдали от труб после того, как их отбросило ударной волной.

После публикации расследования в России вновь заявили о необходимости проверить возможную причастность западных спецслужб к диверсии.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Ранее американский журналист Сеймур Херш утверждал, что взрывные устройства могли установить водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. В Пентагоне эти обвинения отвергали.

«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
