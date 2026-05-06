Челябинка похитила четверть миллиона, придумав себе ребенка

В отношении челябинки возбуждено и расследовано уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Курчатовский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Фигурантке может грозить до шести лет лишения свободы.