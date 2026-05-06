Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге рядом со школой произошел пожар

В Екатеринбурге загорелась электрощитовая рядом со школой.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 6 мая 2026 года произошел пожар на улице Крестинского. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в 50 метрах от здания учреждения загорелась электрощитовая.

— Пожар в Екатеринбурге: на улице Крестинского горела электрощитовая в 50 метрах от школы. Время сообщения о пожаре — 9:38. На пожаре работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава, — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что эвакуация учеников школы не проводилась. В результате пожара никто не пострадал. Его благополучно удалось ликвидировать. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Напомним, что накануне пожар в Ревде уничтожил два садовых дома и баню. Огонь охватил больше 240 квадратных метров.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше