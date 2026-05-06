К тушению лесных пожаров в Туве привлекли два самолета

Вертолет Ми-8 и два самолета Ан-2 задействованы в тушении лесных пожаров в Туве. В ликвидации участвуют 483 человека, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным министерства, в Туве действует семь лесных пожаров общей площадью более 2,5 тыс. га. За сутки был локализован один лесной пожар в Кызылском районе. Крупные возгорания остаются в Сут-Хольском, Пий-Хемском, Каа-Хемском и Тандинском районах. Угрозы населенным пунктам нет, заверили в МЧС.

В Тандинском районе — один из самых крупных лесных пожаров в Туве, его площадь в ведомстве не уточнили. На борьбу с природными пожарами привлечены 57 единиц техники.

4 мая глава Тувы Владислав Ховалыг ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Это означает полный запрет на посещение лесов. С начала сезона в регионе произошло 35 лесных пожаров. По словам господина Ховалыга, в большинстве случаев причинами пожаров стала «обычная человеческая неосторожность».

