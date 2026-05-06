Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученик скончался во время урока в одной из школ Приморья

10-летний мальчик скончался во время урока в школе при поселке Ярославский Хорольского округа Приморья. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

10-летний мальчик скончался во время урока в школе при поселке Ярославский Хорольского округа Приморья. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в пресс-службе краевого управления СК.

— Днем 3 мая 10-летний мальчик почувствовал недомогание и вскоре скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате менингококковой инфекции, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи организовали проверку. Она проводится в рамках статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

10 марта учащийся восьмого класса также скончался во время урока в одной из школ Владивостока. Обстоятельства случившегося и причина смерти мальчика устанавливаются.

Кроме того, в конце января в Выборге Ленинградской области 14-летний подросток умер во время урока физкультуры в школе: ему стало плохо, и врачам не удалось реанимировать школьника.