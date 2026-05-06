Страшная случайность: Три девочки погибли от удара молнии, укрываясь от грозы на кухне

Трагедия произошла в воскресенье, 3 мая, в районе Кабале. В этот день в регионе разразился мощный ливень с грозой. Две школьницы 13 лет вместе с четырёхлетней сестрой одной из них укрылись от непогоды на кухне дома. Взрослых рядом не было. Во время удара молнии в здание дети погибли на месте. Спасти их не удалось.