Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми суд рассмотрит дело жителя города, избившего двух женщин в баре

Мужчина разбушевался в одном из баров Ленинского района Перми.

Источник: Комсомольская правда

Следственный отдел по Ленинскому району Перми завершил расследование в отношении местного жителя 1997 года рождения. Мужчину обвинили в хулиганстве и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Конфликт произошел 14 февраля в ночном клубе «Май Тай». Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения причинил телесные повреждения двум посетительницам заведения 1988 и 1994 годов рождения. Фигурант уголовного дела также оказал сопротивление охранникам бара.

Одну из женщин обвиняемый ударил кулаком в лицо и стал бить ногами. От ударов она потеряла сознание, а когда очнулась, увидела, что у нее выбиты зубы и смещен нос. Для второй посетительнице нападение обернулось также переломами носа и зубов.

После совершения преступления обвиняемый скрылся с места происшествия. В ходе совместной работы сотрудников Следственного управления РФ и полиции была установлена его личность. По результатам судебно-медицинской экспертизы одной из потерпевших был причинен средней тяжести вред здоровью.

В период расследования уголовного дела обвиняемый содержался под стражей. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники региональных УФСБ и ГУ МВД России.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщило следственное управление СК РФ по Пермскому краю.

Обвиняемому грозит наказание лишением свободы на срок до 7 лет.