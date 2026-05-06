Суд подтвердил лишение прав россиянки, оставившей дочь в аэропорту Антальи

Напомним, что история получила огласку осенью 2024 года. Тогда россиянка оставила новорождённого в туалете аэропорта Антальи и попыталась улететь в Москву вместе с подругой. Ребёнка обнаружила уборщица, после чего информация была передана службе безопасности. Позже турецкий суд вынес приговор: Екатерину Бурнашкину признали виновной и назначили ей 15 лет лишения свободы. Следствие установило, что девушка родила прямо в здании аэропорта и оставила младенца там. В июне 2025 года стало известно, что девочка, получившая имя Николь, была доставлена в Россию. Всё это время её судьба находилась под контролем профильных органов, после чего ребёнку оформили необходимые документы. Параллельно в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство новорождённого.