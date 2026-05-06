В Дзержинско-Тасеевском округе ввели режим ЧС из-за паводка

В Дзержинско-Тасеевском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка — потепление и сильные дожди привели к подъему воды в реке Усолка. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, в селе Троицк подтопило 15 жилых домов, в которых проживают 29 человек (четырех из них уже эвакуировали).