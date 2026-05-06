В Дзержинско-Тасеевском округе ввели режим ЧС из-за паводка

В Дзержинско-Тасеевском муниципальном округе за короткое время потепление и сильные дожди привели к резкому подъему воды в реке Усолка.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинско-Тасеевском округе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка — потепление и сильные дожди привели к подъему воды в реке Усолка. Как сообщили в прокуратуре Красноярского края, в селе Троицк подтопило 15 жилых домов, в которых проживают 29 человек (четырех из них уже эвакуировали).

Уровень воды в реке составил 7 метров 37 сантиметров при критической отметке 6 метров 50 сантиметров.

В селе Бакчет под водой оказались огороды и надворные постройки двух домов. Размер ущерба определят позже.

На месте продолжают работать аварийно-спасательные службы. Сотрудники прокуратуры организовали проверку.

По вопросам защиты прав и получения мер поддержки работает горячая линия: 8 (39164) 2−15−64.

Напомним, что накануне в Енисейском муниципальном округе ввели режим повышенной готовности из-за паводковой обстановки. Под водой частично оказалась трасса Енисейск — Пировское.