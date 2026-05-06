CBS узнал об ударе по судну компании из Франции в Персидском заливе

Грузовое судно было поражено ракетой в районе Персидского залива, несколько членов экипажа получили ранения, сообщает CBS News со ссылкой на источники из числа американских официальных лиц.

Источник: Reuters

По их данным, судно CGM San Antonio, принадлежащее французской компании, предположительно было атаковано крылатой ракетой наземного базирования. Пострадавшие — члены экипажа из Филиппин.

По состоянию на полдень (19:00 мск) 5 мая судно находилось недалеко от Дубая.

В Центре морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что получили информацию о поражении грузового судна неизвестным снарядом.

На фоне блокады Ормузского пролива под удары неоднократно попадали как военные, так и торговые суда. Так, двумя днями ранее ОАЭ обвинили Тегеран в атаке дронами на танкер нефтегазовой компании ADNOC в проливе. В тот же день Иран заявил об ударе двумя ракетами по американскому кораблю и предотвращении входа судов США и Израиля в воды морского пути.

Накануне иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило о гибели пяти гражданских лиц в результате атаки США на два катера в Ормузском проливе.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
