Названы регионы-лидеры по преступности в России за 2026 год

Чаще всего за первый квартал 2026 года преступления совершались на Алтае, Чукотке и в Карелии. Это следует из статистических данных МВД РФ.
Всего в начале года в России зарегистрировали более 396 тысяч правонарушений, что составляет 27,1 преступления на 10 тысяч населения. На Алтае этот показатель достиг 44,7 — почти в полтора раза выше среднего по стране.
На Чукотке зафиксировали 43,7 преступления на 10 тысяч жителей, в Карелии — 41,7, в Кировской области — 39,8. Также в список регионов с высокой криминальной активностью вошли Сахалинская область, Хакасия, Магаданская и Томская области.
Реже всего за три месяца правонарушения совершались в Калмыкии, Чечне и Дагестане. Также в число самых безопасных регионов попали Ингушетия, Вологодская область, Красноярский край и Адыгея.
Читайте также: Пьяные пациенты в России бьют педиатров и стоматологов.