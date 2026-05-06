Мать и отец долго не обращались за помощью: в Приморье 10-летний мальчик умер от менингококка

В Приморском крае следователи начали проверку по факту смерти десятилетнего мальчика. По предварительным данным, ребенок скончался от менингококковой инфекции. Трагедия произошла 3 мая в поселке Ярославском Хорольского округа.
Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, школьник почувствовал сильное недомогание и вскоре умер. По данным Минздрава, родители не обращались за медицинской помощью четыре дня. Школа, где учился ребенок, продолжает работу.
В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц учебного заведения. Дело квалифицировано по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
