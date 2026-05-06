В частности, «во вторник ВВС Израиля нанесли удары по нескольким сооружениям, используемым “Хезболлах” в военных целях в то время, когда террористы “Хезболлах” действовали внутри», добавили в ведомстве, отметив, что «в ходе ударов было ликвидировано несколько террористов».
Армия Израиля заявила, что атаковала за сутки 25 объектов «Хезболлах» в Ливане
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесла удары по 25 военным целям шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.