16-летний водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими в Воронежской области

В Бутурлиновском районе Воронежской области в селе Гвазда в полдень 5 мая произошла авария. По данным регионального ГУ МВД, у дома № 17 16-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», не справился с управлением и нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части. Иномарка съехала в левый придорожный кювет и опрокинулась.