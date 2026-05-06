«Мираторг» сообщил о разрушении корпуса свинокомплекса из-за атаки БПЛА

Сегодня утром в Брянской области зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов. Под удар попал свинокомплекс «Мираторга» «Подывотье», расположенный в Севском районе.

В результате налёта на территории предприятия возникло возгорание. Огонь охватил один из производственных корпусов, который был полностью уничтожен.

Сотрудники агрохолдинга оперативно отреагировали на чрезвычайное происшествие. Персонал самостоятельно локализовал пламя, а затем ликвидировал очаг возгорания.

В официальном заявлении компании подчеркивается, что обошлось без жертв. Среди работников предприятия никто не пострадал.

На данный момент угроза устранена, специалисты оценивают нанесенный материальный ущерб. Детали инцидента продолжают выясняться оперативными службами региона.

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар по предприятию «Мираторг» в селе Бровничи, которое расположено в Климовском районе Брянской области. Атака велась с применением реактивных систем залпового огня «Град». В результате обстрела получили ранения семеро сотрудников агрохолдинга.

