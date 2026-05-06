Житель Ачинска убирал свой участок и случайно спалил заброшенную постройку

Ачинский участковый установил мужчину, устроившего пожар во время уборки своего садового участка огнем.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске 72-летний мужчина убирал свой участок и случайно спалил заброшенную постройку. В МВД Красноярского края сообщили, что все произошло на улице Нагорная ГП Мазульский.

Пожарные локализовали огонь на площади 250 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Работая на месте происшествия, участковый выяснил, что к пожару причастен один из местных жителей — на участке он собрал и поджег сухую траву. Горожанин не ожидал, что огонь так быстро распространится и приведет к плачевным последствиям.

Теперь пожилому мужчине грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Полицейские напоминают: «быстрая уборка огнем» может обернуться настоящей трагедией.