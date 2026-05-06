Подруга помогла уфимке сохранить миллионы

Мошенники остались ни с чем.

Источник: Башинформ

Жительница Уфы едва не стала жертвой мошенников, но благодаря бдительности подруги сумела избежать потери более 7 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, всё началось с телефонного звонка: неизвестный, представившись сотрудником службы доставки, убедил женщину продиктовать код из смс. После этого на её электронную почту пришло уведомление о попытках входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Затем с ней связался якобы сотрудник «Центробанка» и заявил, что мошенники пытаются оформить на её имя кредиты. Чтобы спасти деньги, ей предложили срочно перевести все накопления на «безопасный счёт».

Несмотря на страх и регулярные инструктажи по безопасности на работе, женщина решила посоветоваться с близкой подругой. Та сразу поняла, что речь идёт о мошенничестве, и убедила обратиться в полицию.