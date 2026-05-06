Подруга помогла уфимке сохранить миллионы

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, всё началось с телефонного звонка: неизвестный, представившись сотрудником службы доставки, убедил женщину продиктовать код из смс. После этого на её электронную почту пришло уведомление о попытках входа в личный кабинет на портале «Госуслуги». Затем с ней связался якобы сотрудник «Центробанка» и заявил, что мошенники пытаются оформить на её имя кредиты. Чтобы спасти деньги, ей предложили срочно перевести все накопления на «безопасный счёт».