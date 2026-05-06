Из-за отсутствия инфраструктуры для инвалидов в Зимовниках возбудили дело

Сальская транспортная прокуратура организовала инспекционную проверку на вокзале станции Зимовники (Северо-Кавказская железная дорога), о чём информирует пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.
Основанием для проверки стало обращение главы регионального отделения общественной организации, объединяющей родителей детей с инвалидностью и взрослых людей с ментальными и иными особенностями развития. В ходе обследования территории были зафиксированы серьёзные недочёты: в частности, неудовлетворительное состояние асфальта в зонах, примыкающих к пассажирским платформам.
Также выяснилось, что на вокзале не установлены тактильные направляющие, которые предупреждают слабовидящих и незрячих пассажиров о приближении к опасным участкам. Дополнительно проверяющие констатировали отсутствие пандуса у входа в лифтовое оборудование и специально оборудованных зон для отдыха.
По итогам проверки прокурор направил предписание руководителю подразделения филиала РЖД. Документ был принят к исполнению. В отношении ответственного должностного лица инициировано производство по делу об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ — «Уклонение от выполнения требований по обеспечению доступности объектов транспортной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья». На данный момент материалы дела находятся в стадии рассмотрения.
Контроль за устранением выявленных недостатков взят прокуратурой на особый учёт.