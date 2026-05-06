В Ростовской области в ДТП пострадал 15-летний подросток. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции. В Таганроге 5 мая около 19:40 на улице 4-я Линия, у дома № 2б, столкнулись автомобиль и мотоцикл. По данным донской Госавтоинспекции, 51-летняя женщина за рулём, поворачивая направо, не разглядела в потоке мотоцикл под управлением 29-летнего байкера — тот двигался в том же направлении прямо. Травмы получили три человека. Сам мотоциклист и его 39-летний пассажир, а также 15-летний подросток, ехавший в автомобиле.