Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 5 мая, атаковал один из заводов «Мираторга» в Брянской области — в результате возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов.
По данным пресс-службы компании, инцидент произошел на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе региона.
— Огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия. Пострадавших среди сотрудников нет, — уточнили на сайте организации.
На данный момент предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта.
1 мая город Туапсе тоже подвергся атаке украинских дронов. Тогда же на территории морского терминала начался пожар. Ликвидацией возгорания занимались 143 человека и 25 единиц техники.
Кроме того, 6 мая в результате удара дронов ВСУ по Джанкою в Республике Крым погибли пять мирных жителей. Власти планируют оказать всю необходимую помощь и поддержку.