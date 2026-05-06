Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар после атаки дрона ВСУ произошел на заводе в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 5 мая, атаковал один из заводов «Мираторга» в Брянской области — в результате возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) во вторник, 5 мая, атаковал один из заводов «Мираторга» в Брянской области — в результате возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов.

По данным пресс-службы компании, инцидент произошел на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе региона.

— Огонь был локализован и ликвидирован силами персонала предприятия. Пострадавших среди сотрудников нет, — уточнили на сайте организации.

На данный момент предприятие принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта.

1 мая город Туапсе тоже подвергся атаке украинских дронов. Тогда же на территории морского терминала начался пожар. Ликвидацией возгорания занимались 143 человека и 25 единиц техники.

Кроме того, 6 мая в результате удара дронов ВСУ по Джанкою в Республике Крым погибли пять мирных жителей. Власти планируют оказать всю необходимую помощь и поддержку.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше