Суд приговорил к 8 годам колонии фигуранта дела о побеге из СИЗО на Урале

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима одного из фигурантов дела о побеге из следственного изолятора на Урале Александра Черепанова*. Речь идет об осужденном, который в сентябре 2025 года сбежал из СИЗО № 1. В октябре 2024 года он и его сообщник были осуждены за приготовление к террористическому акту.