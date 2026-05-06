Силовики задержали нескольких россиян и иностранца за сбор данных для диверсий

Специалисты из ФСБ задержали семерых пособников специальных служб Украины. Об этом в среду, 6 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Операции по задержанию проводились в Удмуртской Республике, Алтайском и Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской, Томской областях.
— Пресечена деятельность пяти пособников спецслужб Украины и двух пропагандистов террористической деятельности киевского режима, — цитирует сообщение ТАСС.
Днем ранее 24-летнего жителя Курска также задержали за сбор данных о военных объектах для военной разведки Украины. Мужчина дал признательные показания, идут следственные действия.
Кроме того, в апреле сотрудники полиции совместно с ФСБ задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали узел связи мошенников в Москве, сообщили в ГУ МВД России по городу.