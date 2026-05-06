Машина скорой помощи попала в ДТП и вылетела на обочину в Петербурге

В Курортном районе произошла авария с участием служебного авто.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 мая на Зеленогорском шоссе в Курортном районе Петербурга столкнулись машина скорой помощи и кроссовер. Дорожное происшествие случилось у съезда на Центральную улицу в сторону Белоострова, сообщил 78.ru. В результате служебное авто оказалось на обочине.

— По предварительной информации, авария обошлась без пострадавших, — уточнил телеканал.

Что стало причиной для ДТП, пока неизвестно. Обстоятельства установят сотрудники полиции.

Судя по данным, опубликованным в неофициальном канале петербургских спасателей, машина скорой помощи подавала звуковые сигналы и проблесковые маяки. Участок одной полосы оказался временно перекрытым.

