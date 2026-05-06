В пожаре на улице Артиллерийской пострадали два человека

В Калининграде на улице Артиллерийской сгорела лоджия в квартире на третьем этаже пятиэтажки. О пожаре, который произошел 5 мая, сообщает пресс-служба областного МЧС.
Прибывшие на место пожарные, а было из 32 человека, спасли одного человека, ликвидировали открытое горение. Медикам передали пострадавших мужчину и женщину. Их состояние не уточняется.
Причину случившегося устанавливают дознаватели.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше