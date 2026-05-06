Петербуржцев предупредили о фальшивых медалях к 9 Мая

Горожан призывают не передавать по телефону личные сведения, пароли и коды подтверждения. Настоятельно рекомендуется: прекратить разговор при любом запросе персональных данных; попросить назвать организацию и официальный номер телефона для обратной связи, не пользуясь продиктованными контактами; настаивать на письменном уведомлении или уведомлении через официальный сайт ведомства; при личном визите незнакомца требовать служебное удостоверение.