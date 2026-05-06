Беспринципные алчные мрази: мошенники нашли способ обмануть родственников пропавших на СВО бойцов

В Министерстве внутренних дел России, как сообщает РИА Новости, предупредили граждан о новой целевой схеме кибермошенничества, нацеленной на близких участников специальной военной операции. Злоумышленники атакуют тематические группы и каналы, где родственники пытаются найти пропавших без вести или временно не выходящих на связь военнослужащих. В МВД отмечают, что противник ищет любые способы доступа к личным данным, и эта схема стала одним из самых циничных инструментов последнего времени.
По данным управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, схема получила название «переезд чата». В чатах, созданных для поиска людей, появляется сообщение о технических проблемах или блокировках, якобы вынуждающих администраторов перенести общение на новую площадку. Пользователям предлагают перейти по ссылке, которая, как они надеются, приведет их в актуальный канал для получения важной информации о близких.
Однако ссылка ведет вовсе не в новый чат, а в специально созданного бота. Под предлогом обязательного подтверждения личности для участия в закрытом канале бот запрашивает номер мобильного телефона и код подтверждения из SMS. Как только взволнованный родственник вводит эти данные, его аккаунт мгновенно переходит под контроль мошенников. В МВД подчеркивают, что последствия такого «угона» могут быть самыми тяжелыми — от рассылки просьб о деньгах до получения доступа к переписке и банковским приложениям.
Правоохранители обращают особое внимание на то, что подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного риска. Размещая там фотографии, детали службы или данные о перемещениях, люди часто сами раскрывают чувствительную информацию. Кроме того, мошенники используют эти группы для выбора жертв: после публикации сообщений о поиске они связываются с людьми в личке, предлагая ложную помощь, ускорение оформления выплат или проверку статуса военнослужащего. В МВД настоятельно рекомендуют проверять любую информацию о переносе чатов через независимые каналы связи с администраторами групп и никогда не переходить по подозрительным ссылкам.
РГ: китайские автомарки массово покидают российский рынок.