Четыре ДТП по вине несовершеннолетних произошло в Нижегородской области в праздники

Четыре аварии по вине несовершеннолетних зарегистрировано на территории Нижегородской области в первомайские праздники. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
В ДТП пострадали восемь человек. Во всех случаях дети в возрасте от 12 до 16 лет управляли мототранспортом.
Полиция обращает внимание родителей и законных представителей несовершеннолетних — доверяя ребенку управление транспортным средством вы делаете шаг к потенциальному получению детьми и подростками травм, которые могут повлечь необратимые последствия — от инвалидности до гибели.
«Уважаемые родители, прежде чем сделать ребенку опасный подарок в виде мототранспорта или разрешить ездить на нем, просмотрите новостные ленты хроник ДТП с участием ровесников ваших воспитанников и воздержитесь от подобных поступков», — отметили в полиции.
В силу отсутствия навыков вождения, пренебрежения ПДД и защитной экипировкой в 2025 году полицейскими выявлено 876 случаев нарушений ПДД детьми, не достигшими 16-летнего возраста. За четыре месяца 2026 года выявлено уже 110 подобных фактов.
В настоящее время проводятся проверки и сбор материалов для передачи в следственные органы с целью привлечения родителей и законных представителей виновников ДТП к уголовной ответственности.