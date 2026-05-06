Спасатели Ростовской области ликвидировали пять пожаров

5 мая подразделения пожарной охраны и спасательных служб Донского региона потушили пять пожаров техногенного характера. Эти данные опубликовало региональное управление МЧС России.
Кроме того, в течение суток экстренные службы устраняли последствия шести дорожно-транспортных происшествий на территории области.
Для ликвидации ЧС и оказания помощи привлекалось в общей сложности 76 сотрудников спасательных ведомств и 19 единиц специализированной техники.
