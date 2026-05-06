УФСБ: 20-летний задержан в Волгограде по подозрению в экстремизме

В Волгограде оперативники УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ГУ МВД задержали 20-летнего молодого человека, подозреваемого в участии в экстремистской организации. По версии силовиков, он призывал в социальных сетях к геноциду и совершению действий, направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, языка, происхождения, отношению к религии.